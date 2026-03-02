Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
Спартак2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

"Спартак" реализовал пенальти в матче с "Сочи"

"Спартак" забил пенальти в матче 19-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко. За 15 минут до этого главный судья Евгений Буланов не поставил пенальти в ворота "Сочи" после падения Манфреда Угальде.

К 22-й минуте счет 1:0 в пользу "Спартака".

