Пивоваров: у болельщиков "Динамо" есть основания освистывать Карпина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал поведение болельщиков бело-голубых, освиставших Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, у болельщиков "Динамо" есть основания, чтобы освистывать Карпина - при нем у команды не было результата.

- Я не освистывал, но у болельщиков есть на это основания. В конце концов, то место, которая команда занимала на момент окончания работы Валерия Карпина, было неудовлетворительным, - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года. На данный момент специалист продолжает возглавлять сборную России.

В январе столичный клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт с ним заключен до конца текущего сезона. Под его руководством команда одержала домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в 19 туре РПЛ со счетом 4:0.

