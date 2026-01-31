Головин сделал голевую передачу в матче за "Монако"

В рамках 20-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Ренн" и добился уверенной победы - 4:0.

Фото: ФК "Монако"

Хозяева забили по два мяча в каждом из таймов. Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.



Эта победа позволила "Монако" прервать серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. Команда набрала 27 очков после 20 встреч и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1.



"Ренн", имея 31 балл после 20 игр, располагается на шестой позиции и не может победить уже в трех матчах подряд.