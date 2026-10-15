Головин начнет в запасе матч Лиге конференций между "Монако" и софийским ЦСКА
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не был включен с стартовый состав команды на игру ЛК.
Сегодня, 15 октября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором ЦСКА София примет у себя дома "Монако". Встреча пройдет на стадионе "Василь Левски" в Софии и начнется в 19:45 по московскому времени.
Российский атакующий полузащитник "монегасков" Александр Головин не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.
Во 2-м туре общего этапа "Монако" сыграет 22 октября против немецкого "Фрайбурга".