"Александр после приезда из сборной тренировался по индивидуальной программе, а сейчас уже должен перейти на занятия в общей группе. Будем надеяться, что Головин примет участие в игре против "Меца", — передает слова Клюева Sport 24.
Александр Головин был вызван на сборы национальной команды в октябре. Но из-за травмы полузащитник не смог поучаствовать в матчах против Камеруна и Кении.
Головин в сезоне 2023/2024 провел за "Монако" 7 игр. В них полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Агент Головина: надеемся, Саша примет участие в ближайшем матче "Монако"
Агент российского футболиста "Монако" Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии здоровья игрока.
Фото: ФК "Монако"