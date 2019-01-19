Юлиан Нагельсманн стал рекордсменом Бундеслиги

В пятницу состоялся матч 18-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" — "Бавария" (1:3).Эта игра стала 100-й для главного тренера "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге. Нагельсманн стал самым молодым тренером в лиге, достигшим данной отметки - на момент проведения матча ему было 31 год и 179 дней.В сентябре прошлого года Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов.