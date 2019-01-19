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Юлиан Нагельсманн стал рекордсменом Бундеслиги

В пятницу состоялся матч 18-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" — "Бавария" (1:3).

Эта игра стала 100-й для главного тренера "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге. Нагельсманн стал самым молодым тренером в лиге, достигшим данной отметки - на момент проведения матча ему было 31 год и 179 дней.

В сентябре прошлого года Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов.
Теги: Бундеслига Нагельсман Хоффенхайм
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