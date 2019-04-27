Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 30 50
8 Вердер 31 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 31 18
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Марко Ройс: извиняюсь перед командой. Удаление было очевидным

Полузащитник "Боруссии" Марко Ройс принес извинения за свое удаление в матче против "Шальке" (2:4) на 60-й минуте встречи.

"Это очевидная красная карточка. Я опоздал. Все, кто меня знает, понимает, что я не хотел навредить сопернику. Я извиняюсь перед командой", – сказал Ройс в интервью Sport1.
Теги: Ройс Шальке Боруссия Бунсделига
Вчера, 23:14
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