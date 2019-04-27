Марко Ройс: извиняюсь перед командой. Удаление было очевидным

Полузащитник "Боруссии" Марко Ройс принес извинения за свое удаление в матче против "Шальке" (2:4) на 60-й минуте встречи."Это очевидная красная карточка. Я опоздал. Все, кто меня знает, понимает, что я не хотел навредить сопернику. Я извиняюсь перед командой", – сказал Ройс в интервью Sport1.