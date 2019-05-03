Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
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Bild: "Боруссия" не собирается увольнять Фавра

Руководство дортмундской "Боруссии" не планирует менять тренера этим летом.

Как сообщает Bild, Люсьен Фавр продолжит тренировать команду, несмотря на итоговое место в турнирной таблице. Дортмундцы идут на втором месте, отставая от лидирующей "Баварии" на 2 очка.

Нынешний контракт Фавра с дортмундцами рассчитан до 2020 года.
Теги: Бундеслига Боруссия Д Фавр
Сегодня, 09:29
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