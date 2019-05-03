Bild: "Боруссия" не собирается увольнять Фавра

Руководство дортмундской "Боруссии" не планирует менять тренера этим летом.Как сообщает Bild, Люсьен Фавр продолжит тренировать команду, несмотря на итоговое место в турнирной таблице. Дортмундцы идут на втором месте, отставая от лидирующей "Баварии" на 2 очка.Нынешний контракт Фавра с дортмундцами рассчитан до 2020 года.