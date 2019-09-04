Барнс: пусть Санчо отправится в реальный мир и увидит, что такое настоящая расовая дискриминация

Бывший игрок "Ливерпуля" Джон Барнс раскритиковал полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за слова о том, что его любовь к спорту становится меньше из-за случаев проявления расизма по отношению к спортсменам."Вы любите футбол из-за игры, а не из-за какого-то идиота, который будет кричать на вас с другой стороны улицы. Если Джейдон разлюбит футбол, пусть он бросит его и уйдет в реальный мир молодым темнокожим парнем без образования и возможности играть. Тогда он увидит, каково это на самом деле быть темным, который подвергается насилию на расовой почве.Столько футболистов хотят говорить о том, как это ужасно для них. Но посмотрите на то, что происходит в сообществе темнокожих детей без образования и у которых нет работы. Если он думает, что это издевательство над футболистами, — это плохо, пусть он отправится в реальный мир и увидит, в чем заключается настоящая дискриминация.Мы пытаемся что-то изменить, поэтому давайте попросим этих темнокожих футболистов-суперзвезд рассказать нам, что мы должны делать и как расизм ужасен для них. То, что они должны сделать, — использовать свой голос, чтобы говорить о дискриминации, когда она действительно наносит вред людям в городах, наполненных детьми, которые не могут получить работу или возможности.Он подписал хороший новый контракт. Готов ли он отказаться от него, потому что он разлюбил футбол? Не думаю, что он это сделает. Давайте не будем раздувать это", — цитирует Барнса talkSPORT.