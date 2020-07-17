- Я уже давно думал об этом. Всегда нужно выполнять работу на максимум, чтобы оставаться в каком-то деле. В противном случае, ты потеряешь место и не получишь нового предложения, - цитирует Шюррле Der Spiegel.
Последним клубом, в котором немец выходил на поле, был московский "Спартак". В этом сезоне 29-летний футболист на правах аренды выступал за красно-белых, права на Шюррле принадлежали дортмундской "Боруссии". Также в его карьере были "Вольфсбург", "Челси", "Байер", "Майнц" и "Фулхэм".
Шюррле объяснил, почему он завершил карьеру
Экс-игрок дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле прокомментировал свое решение закончить с профессиональным футболом.
Фото: globallookpress.com
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!