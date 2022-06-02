"Интерес к Жирову был почти от всех команд нижней восьмерки чемпионата России, но это просто неинтересно. Он был вернулся, если бы появился какой-то достойный вариант с клубом из первой пятерки, который ставит перед собой серьезные задачи, с хорошей финансовой базой, тогда это можно было бы рассматривать", - цитирует Дейнеку "РБ Спорт".
Соглашение Жирова с "Зандхаузеном" истекает летом 2023 года. В минувшем сезоне второго дивизиона чемпионата Германии россиянин вышел на поле в 33-х встречах, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.
"Зандхаузен" завершил розыгрыш второй Бундеслиги на 14-м месте в турнирной таблице – команда записала на свой счет 41 балл в 34-х матчах.
Агент Жирова: Александр вернется в Россию, если появится вариант с клубом из топ-5 РПЛ
Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы защитника немецкого "Зандхаузена" Александра Жирова, высказался о будущем футболиста.
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