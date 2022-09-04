Кавазашвили: Тедеско поступил как ублюдок. Его уволят из "Лейпцига" и он будет умолять, чтобы взяли обратно в "Спартак"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 1 0 1
ЦСКА2 тайм
П1 130X 9.5П2 1.04
Локомотив
17:30
АхматНе начат
П1 2.24X 3.55П2 3.2
Спартак
20:00
ЗенитНе начат
П1 3.5X 3.85П2 2.02

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
Краснодар-2Перерыв
П1 6.5X 3.45П2 1.52
КАМАЗ
17:00
БалтикаНе начат
Волга Ул
17:00
ВелесНе начат
П1 2.48X 2.9П2 3.05
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
П1 2.2X 3.45П2 3.15
Рубин
18:00
АланияНе начат
П1 2X 3.65П2 3.5
Динамо
18:00
АкронНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.45
Кубань
19:00
ВолгарьНе начат
П1 2.5X 3.25П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
2 - 2 2 2
Лестер Сити1 тайм
П1 2.05X 2.55П2 5.2
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат
П1 2.6X 3.55П2 2.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
2 - 1 2 1
Райо Вальекано2 тайм
П1 1.04X 9.75П2 300
Атлетик
17:15
ЭспаньолНе начат
П1 1.52X 4.3П2 6.2
Вильярреал
19:30
ЭльчеНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9
Валенсия
22:00
ХетафеНе начат
П1 1.93X 3.25П2 4.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кремонезе
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Специя
0 - 1 0 1
Болонья1 тайм
Верона
19:00
СампдорияНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.5
Удинезе
21:45
РомаНе начат
П1 3.5X 3.45П2 2.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
0 - 0 0 0
Герта1 тайм
П1 2.8X 3.2П2 2.5
Боруссия М
18:30
МайнцНе начат
П1 2.36X 3.65П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
1 - 3 1 3
ЛилльЗавершен
Реймс
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
П1 3.6X 2.4П2 2.65
Аяччо
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 2.85X 2.1П2 4.05
Клермон
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
П1 3.9X 2.45П2 2.45
Брест
1 - 1 1 1
СтрасбурПерерыв
П1 1.85X 2.7П2 6.5
Труа
18:05
РеннНе начат
П1 4.2X 3.9П2 1.84
Ницца
21:45
МонакоНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.28
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Кавазашвили: Тедеско поступил как ублюдок. Его уволят из "Лейпцига" и он будет умолять, чтобы взяли обратно в "Спартак"

Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал работу экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в немецком "РБ Лейпциг".
Фото: ФК "Спартак"
- В жизни всё возвращается бумерангом. Тедеско поступил как ублюдок, когда поддержал отстранение российских клубов от еврокубков. Это показало его человеческие качества. Болельщики с таким теплом его проводили, а он наплевал на них. А теперь Тедеско показал худший старт в истории "Лейпцига". Очевидно, он не самый сильный тренер. Скоро Тедеско выгонят из "Лейпцига" и он будет умолять, чтобы его взяли обратно в "Спартак", - передает слова Кавазашвили Sport24.

В марте 2022 года московский "Спартак" должен был встретиться с немецким "РБ Лейпциг", возглавляемым экс-главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, в 1/8 финала Лиги Европы. Однако в феврале 2022 года российские клубы были отстранены от участия в еврокубках политическим решением УЕФА, которое публично одобрил Тедеско - в результате этого "Лейпциг" без борьбы вышел в следующий раунд. В новом сезоне Бундеслиги "быки" под руководством Тедеско набрали 5 очков в 5 матчах и занимают 11 место в турнирной таблице. 3 сентября "РБ Лейпциг" разгромно уступил на выезде франкфуртскому "Айнтрахту" со счетом 0:4.


Бундеслига РБ Лейпциг Спартак Тедеско Кавазашвили
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