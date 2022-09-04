- В жизни всё возвращается бумерангом. Тедеско поступил как ублюдок, когда поддержал отстранение российских клубов от еврокубков. Это показало его человеческие качества. Болельщики с таким теплом его проводили, а он наплевал на них. А теперь Тедеско показал худший старт в истории "Лейпцига". Очевидно, он не самый сильный тренер. Скоро Тедеско выгонят из "Лейпцига" и он будет умолять, чтобы его взяли обратно в "Спартак", - передает слова Кавазашвили Sport24.
В марте 2022 года московский "Спартак" должен был встретиться с немецким "РБ Лейпциг", возглавляемым экс-главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, в 1/8 финала Лиги Европы. Однако в феврале 2022 года российские клубы были отстранены от участия в еврокубках политическим решением УЕФА, которое публично одобрил Тедеско - в результате этого "Лейпциг" без борьбы вышел в следующий раунд. В новом сезоне Бундеслиги "быки" под руководством Тедеско набрали 5 очков в 5 матчах и занимают 11 место в турнирной таблице. 3 сентября "РБ Лейпциг" разгромно уступил на выезде франкфуртскому "Айнтрахту" со счетом 0:4.
Кавазашвили: Тедеско поступил как ублюдок. Его уволят из "Лейпцига" и он будет умолять, чтобы взяли обратно в "Спартак"
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал работу экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в немецком "РБ Лейпциг".
Фото: ФК "Спартак"