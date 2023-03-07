"Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге - он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку", - цитирует пресс-службу "Ганновера" "ТАСС".
Напоминм, ранее Ондуа заявил, что в немецкой команде на него больше не рассчитывают, и нет никаких шансов, что он выйдет еще на поле в этом сезоне.
Гаэль Ондуа, имеющий паспорт РФ, был вызван в сборную Камеруна на чемпионат мира-2022 в Катаре. На мундиале он принял участие в двух встречах. В одном из матчей футболист вышел на футбольное поле в бутсах, на которых был изображен российский флаг. Также перед самим турниром игрок заявил, что будет представлять на турнире российский народ.
27-летний Ондуа представляет "Ганновер-96" с августа 2021 года. За немецкий коллектив футболист провел 32 игры, в которых не отметился голевыми действиями. В этом сезоне он провел всего 2 матча за команду.
"Ганновер" - об отстранении Ондуа: футболист получает мало игрового времени по спортивным причинам
В "Ганновере" прокомментировали ситуацию с полузащитником Гаэлем Ондуа, который перестал проходить в состав немецкой команды.
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