Симеоне установил исторический рекорд чемпионата Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании по количеству побед на тренерском посту.

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Исторического достижения аргентинец добился после разгрома "Хетафе" (3:0) в 13-м туре Ла Лиги. Для Симеоне эта победа стала 345-й в испанском первенстве. По данному показателю он превзошёл прежнего рекордсмена Луиса Арагонеса.



"Атлетико" с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче мадридцы 28 ноября сыграют на выезде с "Эльче".