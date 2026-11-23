Исторического достижения аргентинец добился после разгрома "Хетафе" (3:0) в 13-м туре Ла Лиги. Для Симеоне эта победа стала 345-й в испанском первенстве. По данному показателю он превзошёл прежнего рекордсмена Луиса Арагонеса.
"Атлетико" с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче мадридцы 28 ноября сыграют на выезде с "Эльче".
Симеоне установил исторический рекорд чемпионата Испании
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании по количеству побед на тренерском посту.
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