"Ювентус" приобретет хавбека "Фиорентины" Кьеза

Руководство "Ювентуса" и хавбек итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза пришли к согласию по условиям контракта футболиста.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бьянконери предложили игроку договор сроком на пять лет. Его зарплата будет составлять €10 млн в год.

Однако "Фиорентина" не готова так просто расстаться со своим игроком. В ближайшее время у флорентийского клуба сменится владелец.

"Фиорентину" купит американский бизнесмен итальянского происхождения Рокко Комиссо. Клуб обойдется ему в €170 млн.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Фиорентина Кьеза Серия А
Сегодня, 17:15
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