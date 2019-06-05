"Ювентус" приобретет хавбека "Фиорентины" Кьеза

Руководство "Ювентуса" и хавбек итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза пришли к согласию по условиям контракта футболиста.По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бьянконери предложили игроку договор сроком на пять лет. Его зарплата будет составлять €10 млн в год.Однако "Фиорентина" не готова так просто расстаться со своим игроком. В ближайшее время у флорентийского клуба сменится владелец."Фиорентину" купит американский бизнесмен итальянского происхождения Рокко Комиссо. Клуб обойдется ему в €170 млн.