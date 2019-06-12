Президент "Эмполи": "Ювентус" надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня

Президент "Эмполи" Фабрицио Корси сообщил, что ситуация с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри и его возможной работой в "Ювентусе" может решиться к ближайшей субботе.

"У Сарри имеются проблемы с уходом из "Челси". Сейчас он недоволен и немного пессимистичен, но в "Юве" мне сказали, что верят, что всё решится к субботе", - цитирует Корси Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

"Чемпионат.сом"
Теги: Эмполи Ювентус Сарри Серия А
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