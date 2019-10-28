» » Буффон: когда я почувствую, что не могу играть так, как хочу, закончу карьеру

Буффон: когда я почувствую, что не могу играть так, как хочу, закончу карьеру

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что все еще чувствует себя важной частью команды.

"Сейчас я нахожусь в подходящем психологическом и физическом состоянии, чтобы сказать, что чувствую себя важным футболистом. Я еще не раздумывал над своим будущим, но могу спокойно проанализировать и оценить свои выступления. Когда я почувствую, что не могу играть так, как хочу, я приду в клуб и скажу, что закончил", - цитирует Буффона football-italia.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Буффон Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Игнатьев: "Зенит"? Я собирался продолжать и продолжаю играть в "Краснодаре"
Мусаев: Сулеймановым интересовалась "Боруссия" Д, но мы не готовы к его продаже 1
Гвардиола вспомнил свое первое впечатление от Месси: думал, что с ним мы можем выиграть все
Защитник "Аякса" Дест принял решение выступать за сборную США 3
В РФС подтвердили подачу заявки на проведение в Казани Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года
Буффон: когда я почувствую, что не могу играть так, как хочу, закончу карьеру
"МЮ" и "Саутгемптон" заинтересованы в экс-директоре "Локомотива" Штоффельсхаусе
Яп Стам покинул пост главного тренера "Фейеноорда" по собственному желанию
Дриусси: "Зенит" быстро вернулся к победам 1
Депай: Мбаппе вдохновляет нападающих и доводит до ужаса защитников
Бэйл: я не знаю, кто сейчас премьер-министр Британии. Меня больше интересует гольф
"Зенит" интересуется защитником "Ромы" 5
Лэмпард: уход Азара - проблема для "Челси"
Президент "Брешии" оценил 19-летнего Тонали в 300 миллионов евро 2
Рибери извинился за толчок арбитра: я очень сожалею о произошедшем
Рахимич: одна победа - и ЦСКА снова будет в строю 4
Харри Реднаппа увезли в больницу с застрявшим в ухе наушником
"Анжи" уволил главного тренера из-за неудовлетворительных результатов в ПФЛ
"Ювентус" заключил договор о сотрудничестве с Coca-Cola
Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина 6
В "Спартаке" прокомментировали пожар у стадиона клуба
"Барселона" может обменять Ракитича на Сенси
Канчельскис: показалось, что игроки "Локомотива" немного недооценили "Спартак" 1
"Реал" не будет зимой покупать новых игроков 1
В "Локомотиве" прокомментировали информацию о переговорах с adidas 1
Возле стадиона "Спартака" вспыхнул пожар 2
Роналду: моя цель - оставаться молодым, становясь старше
"Краснодар" подаст апелляцию в КДК на удаление Берга
Адвокат: по документам банка Алдонин перевел 20,5 миллиона какому-то Щербакову, которого не знает 1
Фернандеш: покидал "Локо" с чувством выполненной работы 1
Все новости