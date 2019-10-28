Буффон: когда я почувствую, что не могу играть так, как хочу, закончу карьеру

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что все еще чувствует себя важной частью команды."Сейчас я нахожусь в подходящем психологическом и физическом состоянии, чтобы сказать, что чувствую себя важным футболистом. Я еще не раздумывал над своим будущим, но могу спокойно проанализировать и оценить свои выступления. Когда я почувствую, что не могу играть так, как хочу, я приду в клуб и скажу, что закончил", - цитирует Буффона football-italia.