Маркизио отметил вклад Конте в успехи "Интера"

Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио похвалил главного тренера "Интера" Антонио Конте за успехи команды в текущем сезоне. После 13 туров "Интер" с 34 очками идет вторым в турнирной таблице Серии А, лишь 1 очко отставая от "Ювентуса", чемпиона последних восьми лет."Энергия, которую демонстрирует Конте, переходит и к игрокам на поле. Сейчас в Италии за чемпионство борются две команды. "Интер" находит себя, у них отличный баланс."Ювентус" добился важной победы над "Аталантой" в Бергамо. У них многое не получалось во время игры, но в итоге все решило мастерство отдельных звезд", — сказал Маркизио в эфире передачи Tiki Taka на Canale 5.