» » Маркизио отметил вклад Конте в успехи "Интера"

Маркизио отметил вклад Конте в успехи "Интера"

Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио похвалил главного тренера "Интера" Антонио Конте за успехи команды в текущем сезоне. После 13 туров "Интер" с 34 очками идет вторым в турнирной таблице Серии А, лишь 1 очко отставая от "Ювентуса", чемпиона последних восьми лет.

"Энергия, которую демонстрирует Конте, переходит и к игрокам на поле. Сейчас в Италии за чемпионство борются две команды. "Интер" находит себя, у них отличный баланс.

"Ювентус" добился важной победы над "Аталантой" в Бергамо. У них многое не получалось во время игры, но в итоге все решило мастерство отдельных звезд", — сказал Маркизио в эфире передачи Tiki Taka на Canale 5.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Маркизио Конте Интер Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Итальянцы рассудят "Зенит" и "Лион" в матче Лиги чемпионов
"Ювентус" ведет переговоры по Миранчуку, игрок готов к переходу 3
Еськов отстранен от судейства в 18-м туре РПЛ 2
Азар считает, что "Золотой мяч" должен достаться игроку "Ливерпуля"
Егоров: пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ростовом" следовало перебить 6
Григорян назначен главным тренером армянского "Урарту" 4
Фоменко: "Краснодар" прав в ситуации с контрактом Игнатьева. Где был бы Иван, если бы не клуб? 1
Президент "Челси": Абрамович не заинтересован в продаже клуба
Маркизио отметил вклад Конте в успехи "Интера"
РУСАДА в октябре протестировало шестерых футболистов клубов РПЛ
Ал. Миранчук: к "Байеру" буду готов на 100% 1
Семин: "Локомотив" столкнулся с проблемой травматизма. Выбыли много основных игроков 1
Клопп: Месси — лучший игрок нынешнего поколения, но "Золотой мяч"-2019 заслужил ван Дейк
Экс-тренер "Краснодара" Фоменко — о Мамаеве: говорит, что думает. В работе приятный, без понтов
Адамс: при Эмери "Арсенал" не прогрессирует. Я могу выставить на поле более организованную команду 1
Гримальдо, которым интересовался "Зенит", продлил контракт с "Бенфикой"
Священная корова. С Дзюбой носятся так, что уже противно 32
"На тренировках мог 10 из 10 их положить". Экс-тренер "Краснодара" — о пенальти Смолова на ЧМ-2018 4
Бурное празднование чемпионства "Фламенго" переросло в столкновения болельщиков с полицией
Егорычев считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Уралом" 1
Мбаппе: Месси должен выиграть "Золотой мяч". Индивидуально он был лучшим 1
Фоменко: Тихонов вполне мог бы работать в "Спартаке" вместо Тедеско 16
Сульшер: "МЮ" не имеет права начинать завоевывать победу только с 70-й минуты
Бубнов: "Спартак" стал более сбалансированным, чем раньше 3
Стерлинг продлит контракт с "Ман Сити", только если Гвардиола подтвердит, что не уйдет из клуба
Ларссон — о ничьей с "Уралом": не тот результат, который "Спартак" заслуживал 6
Хонда — о дебютном матче за "Витесс": дайте мне время. Я не бог 2
Мбаппе рассказал о своем страхе
Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020 3
Тысячи фанатов "Фламенго" вышли на чемпионский парад (видео)
Все новости