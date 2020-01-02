Новичок "Милана" высказался о своем переходе в миланский клуб.
"Я показал доступные номера своим детям, и они предпочли 21-й, поэтому я выбрал этот номер. Я все такой же, как в детстве. Все так же голоден, решителен и уверен в себе. Моя цель — помочь клубу и команде улучшить ситуацию.
Все очень счастливы, я получил много поздравлений. Теперь наконец все произошло официально. У меня остались только хорошие воспоминания о клубе. Это отличная команда, а играть на "Сан-Сиро" — великолепное чувство.
В последние две-три недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой. Все прошло хорошо, поэтому я сейчас нахожусь здесь", — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.
Sport24
Ибрагимович: в последние недели разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем с женой
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