Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмси сравнил итальянскую Серию А с английской Премьер-Лигой. До переезда в Италию валлиец выступал в АПЛ за лондонский "Арсенал" и "Кардифф Сити".
"В Серии А намного больше тактики, чем в Премьер-Лиге. Многие команды глубоко защищаются, поэтому приходится использовать несколько способов, чтобы пройти два ряда защитников.
В АПЛ больше пространства, плюс выше интенсивность, поскольку ты вынужден чаще оглядываться. Но я впечатлён Серией А — как с технической точки зрения, так и качественной", — сказал Рэмси в интервью Sky Sport Italia.
"Чемпионат"
Рэмси: в Серии А намного больше тактики, чем в АПЛ
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