В матче 22-го тура против "Вероны" (1:1) 18-летний Даниель Мальдини вышел на замену уже в дополнительное время и провел на поле несколько минут, не сумев помочь своей команде одержать победу.
Даниэль Мальдини стал третьим в династии, кому удалось сыграть за основной состав "россонери". Его отец - Паоло Мальдини провел за "Милан" 901 игру и выиграл в составе "Милана" 7 скудетто, 5 Кубков Лиги Чемпионов и множество других трофеев. Номер 3, под которым играл Паоло Мальдини в "Милане", выведен из обращения. Дед Даниэля - Чезаре Мальдини также выступал за "Милан" в 1954-1966 годах, провел 347 матчей, четырежды выигрывал Серию А и завоевывал Кубок Чемпионов.
В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает 6-е место, дающее право на попадание в Лигу Европы.
Даниель Мальдини дебютировал за "Милан" в Серии А
Сын легендарного защитника "Милана" Паоло Мальдини Даниель впервые сыграл за "Милан" в чемпионате Италии.
Фото: Getty Images
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