Матч "Ювентус" - "Интер" пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Как сообщает Football Italia, 6 матчей в 26-м туре чемпионата Италии пройдут без зрителей.

Фото: Reuters

Как заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, данная мера принята в связи с борьбой против коронавируса. Во многих регионах Италии введен карантин и запрет на проведение массовых мероприятий.



Напомним, что ближайший матч "Интера" в Лиге Европы против венгерского "Лудогорца" также пройдет без зрителей на трибунах.



Список матчей Серии А, которые пройдут при пустых трибунах:



"Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" - "Брешия", "Ювентус" - "Интер", "Сампдория" - "Верона".



В последние дни на Апеннинском полуострове резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Инфекция подтвердилась у более чем двухсот человек. Трое человек погибло.