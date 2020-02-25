Матч "Ювентус" - "Интер" пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Как сообщает Football Italia, 6 матчей в 26-м туре чемпионата Италии пройдут без зрителей.
Фото: Reuters
Как заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, данная мера принята в связи с борьбой против коронавируса. Во многих регионах Италии введен карантин и запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, что ближайший матч "Интера" в Лиге Европы против венгерского "Лудогорца" также пройдет без зрителей на трибунах.

Список матчей Серии А, которые пройдут при пустых трибунах:

"Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" - "Брешия", "Ювентус" - "Интер", "Сампдория" - "Верона".

В последние дни на Апеннинском полуострове резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Инфекция подтвердилась у более чем двухсот человек. Трое человек погибло.


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Теги: Серия А Ювентус Интер Коронавирус
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