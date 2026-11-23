- Кордоба — сильный нападающий, он знает, как ему нужно играть на поле.
То, что он провоцирует, — это нормально. А кто не провоцирует из нападающих? Все так играют, - цитирует Оздоева "РБ Спорт".
Вчера, 22 ноября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Джон Кордоба и Ярослав Гладышев.
На данный момент южане располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 27 набранными очками, бело-голубые занимают первое место с 32 баллами в своем активе.