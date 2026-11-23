Как сообщает "Спорт день за днём", встреча представителей клуба с 29-летним футболистом запланирована на декабрь. Стороны обсудят условия дальнейшего сотрудничества после завершения первой части чемпионата России.
Последний перед зимним перерывом тур РПЛ пройдёт с 4 по 6 декабря. Ожидается, что к моменту переговоров клуб и игрок окончательно определятся со своими требованиями.
Действующее соглашение Соболева с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года. Контракт предусматривает возможность автоматического продления ещё на сезон при согласии обеих сторон.
"Зенит" обсудит с Соболевым его будущее - источник
Петербургский "Зенит" намерен провести переговоры с нападающим Александром Соболевым о продлении действующего контракта.
Фото: ФК "Зенит"