Гендиректор "Интера" заявил, что клубы могут не доиграть Серию А из-за коронавируса

Гендиректор миланского "Интера" Джузеппе Маротта сообщил, что текущий сезон итальянской Серии А может быть отменён.

Фото: Gazzetta.it

"В четверг руководство Серии А решило, что матчи будут проводиться без зрителей, а уже в пятницу министр спорта выступил против такого решения. Президент лиги допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Это просто неприемлемо. Мы хотим обсудить будущее, потому что происходящее в данный момент меня беспокоит.



Если и другие матчи будут отложены, мы действительно рискуем не завершить сезон Серии А. Турнир уже несёт потери. Просто подумайте о травмах, дисквалификациях и даже психологическом аспекте. Сейчас мы в безвыходном положении", — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.



Ранее было принято решение о том, что почти все матчи 26-го тура итальянской Серии А пройдут без зрителей. Позже большинство игр, в том числе матч "Интера" против "Ювентуса", было отменено.



В середине недели "Интер" играл на "Сан Сиро" в ответном матче 1/16 Лиги Европы против венгерского "Лудогорца". Матч также состоялся при пустых трибунах.



"Интер" занимает третье место в таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Лацио" на 8 очков, но при этом имея два матча в запасе.