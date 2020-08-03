74-летний итальянец провел переговоры с руководством "Милана". Капелло предложена должность посла клуба, но окончательное решение еще не принято. Во время игровой карьеры Капелло защищал цвета "Милана" с 1976 по 1979 год, а также трижды возглавлял россонери в качестве главного тренера.
Напомним, что Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 года по июль 2015 года.
Источник: Milan News
Бывший тренер сборной России Капелло может вернуться в "Милан"
Итальянский специалист Фабио Капелло получил предложение о работе в "Милане".
Фото: AS
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