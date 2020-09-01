"Мы приобрели Миранчука в качестве замены Иличичу, даже если он не дублёр Йосипа как таковой. Я уже просил у клуба подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что знал, что Иличич не сможет играть в каждом матче, но у нас на примете не было никого с его характеристиками.
Российский футболист молод и талантлив. У него травма, из-за которой он может пропустить несколько недель, но мы не должны ожидать незамедлительного эффекта", - заявил главный тренер клуба из Бергамо.
Напомним, что Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" за 14,5 млн евро. За "железнодорожников" хавбек провел 178 матчей и забил 32 гола. В игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (2:1) Алексей получил травму задней поверхности бедра и был заменен на 37-й минуте.
Источник: Football Italia
Тренер "Аталанты": мы приобрели Миранчука в качестве замены Иличичу
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от перехода бывшего полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
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