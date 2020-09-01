Экс-игрок "Сочи" Адиль Рами не договорился с "Реджиной" о контракте

Трансфер французского защитника Адиля Рами в итальянскую "Реджину" сорвался.

Фото: Global Look Press

34-летний Рами должен был подписать двухлетний контракт с "Реджиной", которая выступает в Серии В, однако агент игрока позвонил в клуб и сообщил, что Адиль не может приехать в Италию. По словам спортивного директора "Реджины", Рами проявил неуважение.



Последним клубом футболиста был "Сочи", за который он так и не провел ни одной игры. Адиль также выступал за "Фенербахче", "Лилль", "Валенсию", "Севилью", "Марсель", "Милан".



Француз является чемпионом мира в составе своей сборной, однако в мировом первенстве 2018 года он не провел ни одного матча.



Источник: пресс-служба "Реджины"