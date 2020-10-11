Миранчук поздравил Шомуродова с переходом в "Дженоа"

Нападающий Эльдор Шомуродов, перешедший из "Ростова" в "Дженоа", рассказал, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поздравил его с продолжением карьеры в Италии.

Фото: ФК "Ростов"