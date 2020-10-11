"Забью ли я больше Миранчука? Ну чтобы забить, сначала надо конкуренцию выиграть. У меня первая задача — закрепиться в составе. А с количеством голов уже потом определимся.
Знаком ли я с Алексеем? Честно говоря, нет. Но здесь, возможно, и встретимся. Алексей прислал через агентов приветственную смс. Приятно", - цитирует Шомуродова Sport24.
Напомним, что в октябре этого года 25-летний нападающий перешел в "Дженоа" за 7,5 млн евро. В составе "Ростова", за который узбекский футболист выступал в период с 2017 по 2020 год, он провел 80 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.
Миранчук поздравил Шомуродова с переходом в "Дженоа"
Нападающий Эльдор Шомуродов, перешедший из "Ростова" в "Дженоа", рассказал, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поздравил его с продолжением карьеры в Италии.
Фото: ФК "Ростов"
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