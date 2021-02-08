Корнеев заявил, что Кокорину потребуется как минимум месяц, чтобы набрать форму.
"Очень сложно набрать ему форму. Нет сборов, есть обычная неделя подготовки, она достаточно интенсивная, [всё] зависит от него. Его некоторые решения понятны — если начинать сильно обострять, ты начинаешь терять мяч. Это процесс нахождения себя, в котором он сейчас пребывает. Чтобы набрать форму, ему нужен еще минимум месяц", - сказал Корнеев.
Напомним, что 5 февраля Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в матче 21-го тура Серии А с "Интером". Российский форвард появился на поле, выйдя на замену на 73-й минуте. В этой встрече "Фиорентина" уступила сопернику со счетом 0:2.
На данный момент "Фиорентина" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А (22 очка).
Источник: Матч ТВ
Корнеев: чтобы набрать форму, Кокорину нужен еще минимум месяц
Экс-игрок "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о физической форме нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"
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