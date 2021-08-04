По данным источника, "Дженоа" получит около 20% от суммы следующего трансфера Шомуродова. Также отмечается, что в контракте игрока с "Ромой" прописана система бонусов. Согласно этим условиям, "Дженоа" может получить еще около двух миллионов евро за выступления Шомуродова в составе римского клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что Шомуродов, известный в России по выступлениям за "Ростов", подписал пятилетний контракт с "Ромой". Римляне заплатили за трансфер нападающего 17,5 миллиона евро.
Источник: РБК
Официально: Шомуродов перешел в "Рому"
СМИ: "Дженоа" получит около 20% от суммы следующего трансфера Шомуродова
Руководство "Дженоа" договорилось с "Ромой" о сумме, которую генуэзский клуб получит в случае продажи римлянами форварда Элдора Шомуродова.
Фото: "Рома"
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