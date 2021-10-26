Ярошик заявил, что рад решению Кокорина поехать в Италию. Он отметил, что россиянину, возможно, перед "Фиорентиной" стоило год поиграть где-то еще, так как у Кокорина был большой перерыв в карьере.
"Я надеюсь, что Кокорин хорошо тренируется и ведет себя как профессионал. Возможно, он еще заставит всех считаться с собой, если получит больше игрового времени. Если же нет, советовал бы ему куда-нибудь уехать на полгодика, но точно не в Россию - куда-нибудь в Голландию, где уровень чемпионата ниже, чем в Италии, но где любят атаковать", - сказал Ярошик.
Нападающий Александр Кокорин перешел в итальянскую "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел за клуб 27 минут в трех матчах Серии A, всего в течение года Кокорин сыграл за "фиалок" в 7 матчах при суммарном игровом времени 118 минут и отсутствии результативных действий.
Источник: РБ Спорт
Бывший игрок ЦСКА Ярошик посоветовал Кокорину попробовать свои силы в чемпионате Нидерландов
Экс-полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик посоветовал нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину переехать в Нидерланды.
Фото: ФК "Фиорентина"