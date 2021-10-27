"Интер" в большинстве обыграл "Эмполи" и закрепился на третьем месте в Серии А

Миланский "Интер" в матче 10-го тура Серии А переиграл "Эмполи" (2:0).

Фото: La Gazzetta dello Sport

Чемпионат Италии

10 тур

"Эмполи" 0:2 "Интер"

Голы: Д'Амброзио, 34 Димарко, 66

Счет на 34-й минуте открыл полузащитник "нерадзурри" Данило Д'Амброзио. Во втором тайме "Эмполи" остался в меньшинстве, прямую красную карточку показали Самуэле Риччи. После этого "Интер" смог забить второй гол, на 66-й минуте отличился Федерико Димарко. На 74-й "Интер" забил и третий мяч, но Роберто Гальярдини подыграл себе рукой и гол отменили после просмотра VAR.В результате победы "Интер" с 21-м очком закрепился на третьей строчке Серии А. "Эмполи" же упустил возможность вырваться в еврокубковую зону и с 12-ю очками остался на 10-м месте в турнирной таблице.: Викарио, Паризи, Луперто, Исмайли, Стоянович (Фьямоцци, 82), Бандинелли (Хендерсон, 67), Риччи, Байрами (Хаас, 57), Журовский (Аслани, 68), Пинамонти, Кутроне (Манкузо, 67): Ханданович, Бастони, Врей (Коларов, 80), Д'Амброзио, Димарко, Дармиан, Гальярдини (Сенси, 84), Брозович (Весино, 72), Барелла, Мартинес (Джеко, 84), Санчес (Корреа, 72): Врей, 24, Луперто, 29, Брозович, 59, Гальярдини, 75: Риччи, 52