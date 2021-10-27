"Интер" в большинстве обыграл "Эмполи" и закрепился на третьем месте в Серии А

В результате победы "Интер" с 21-м очком закрепился на третьей строчке Серии А. "Эмполи" же упустил возможность вырваться в еврокубковую зону и с 12-ю очками остался на 10-м месте в турнирной таблице.
Чемпионат Италии
10 тур
"Эмполи" 0:2 "Интер"
Голы: Д'Амброзио, 34 Димарко, 66
"Эмполи": Викарио, Паризи, Луперто, Исмайли, Стоянович (Фьямоцци, 82), Бандинелли (Хендерсон, 67), Риччи, Байрами (Хаас, 57), Журовский (Аслани, 68), Пинамонти, Кутроне (Манкузо, 67)
"Интер": Ханданович, Бастони, Врей (Коларов, 80), Д'Амброзио, Димарко, Дармиан, Гальярдини (Сенси, 84), Брозович (Весино, 72), Барелла, Мартинес (Джеко, 84), Санчес (Корреа, 72)
Предупреждения: Врей, 24, Луперто, 29, Брозович, 59, Гальярдини, 75
Удаления: Риччи, 52