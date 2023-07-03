– В российском футболе было много подающих надежды игроков, которые так и не стали талантами. Кокорин, например. Ему дано богом, но он не реализовал свои возможности. А надежды он подавал самые большие. Поведение не позволило раскрыться его таланту, чтобы на больших стадионах писали большими буквами его фамилию, — передает слова Орлова Sport24.
Нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин за время своей профессиональной футбольной карьеры несколько раз оказывался в центре крупных скандалов. После одного из них, когда его обвинили в нанесении побоев и хулиганстве, российский форвард оказался в тюрьме (с октября 2018 года по сентябрь 2019).
32-летний Александр Кокорин является игроком итальянской "Фиорентины" с января 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из Флоренции рассчитано до лета 2024 года. Минувший сезон российский футболист на правах аренды провел в кипрском "Арисе". За команду из Лимассола он сыграл 30 матчей, оформил 13 голов и 6 ассистов, а также стал в ее составе чемпионом страны. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в 1 миллион евро.
Орлов: поведение Кокорина помешало тому, чтобы его фамилию писали на больших стадионах
Известный спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о нереализованном таланте форварда итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина.
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