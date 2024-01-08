"Приятно видеть, что в последних матчах Миранчук играет важную роль в команде. Он всегда может найти момент для гола или результативной передачи — это его самое ценное качество. И левая нога. У Миранчука она волшебная", - приводит слова Смородской источник.
В двух матчах "Аталанты" в 2024-м году Алексей Миранчук провел на поле 177 минут. В кубке Италии записал на свой счет гол и голевую передачу в матче с "Сассуоло", Четыре дня спустя Алексей оформил еще одну голевую передачу, на сей раз в матче с "Ромой" в чемпионате.
Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в сентябре 2020-го года за 14.5 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: приятно видеть, что Миранчук играет важную роль в "Аталанте"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала успехи другого бывшего "железнодорожника" Алексея Миранчука, ныне выступающего в Серии А в "Аталанте".
Фото: Getty images