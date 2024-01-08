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Смородская: приятно видеть, что Миранчук играет важную роль в "Аталанте"

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала успехи другого бывшего "железнодорожника" Алексея Миранчука, ныне выступающего в Серии А в "Аталанте".
Фото: Getty images
"Приятно видеть, что в последних матчах Миранчук играет важную роль в команде. Он всегда может найти момент для гола или результативной передачи — это его самое ценное качество. И левая нога. У Миранчука она волшебная", - приводит слова Смородской источник.

В двух матчах "Аталанты" в 2024-м году Алексей Миранчук провел на поле 177 минут. В кубке Италии записал на свой счет гол и голевую передачу в матче с "Сассуоло", Четыре дня спустя Алексей оформил еще одну голевую передачу, на сей раз в матче с "Ромой" в чемпионате.

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в сентябре 2020-го года за 14.5 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Серия А Аталанта Миранчук Ал Смородская
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