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Кристиан Дзенони: "Аталанта" борется за место в ЛЧ - в этом большая заслуга Миранчука

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Экс-защитник "Аталанты" Кристиан Дзенони высказался о влиянии россиянина Алексея Миранчука на результаты команды в текущем сезоне.
Фото: Imago
"В очень нужный момент он смог стать одним из лидеров "Аталанты" и сильно ей помогает. Рассчитываю, что и сегодня в игре с "Дженоа" он сможет себя проявить. В том, что "Аталанта" борется за место в Лиге Чемпионов, есть его большая заслуга, - цитирует Дзенони источник.

На счету Алексея Миранчука 3 гола и 5 результативных передач в составе "Аталанты" в 12-ти матчах с декабря. Недавно пресс-служба "Аталанты" назвала россиянина лучшим игроком месяца в клубе. После 22-х матчей в Серии А "Аталанта" занимает 4-ю строчку, гарантирующую участие на групповом этапе Лиги Чемпионов в будущем году.

"Бергамаски" опережают занимающую 5-ю строчку "Рому" на 1 очка, имея при этом 2 матча в запасе. В матче 24-го тура Серии А "Аталанта" встретится с "Дженоа". Игра состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

Источник: "Евро-футбол"

Серия А Аталанта Миранчук Ал
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