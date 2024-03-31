"Мы все очень рады за Лешу. Вроде все устаканилось, он обрел спокойствие и получает удовольствие от игры. Он делает, что говорит тренер. Алексей на хорошем счету. В команде у него отличные отношения", - цитирует агента "Чемпионат".
В нынешнем сезоне атакующий полузащитник Алексей Миранчук принял участие в 28 матчах за "Аталанту" во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и отдал 8 голевых ассистов на своих партнеров. Отметим, что 28-летний российский хавбек стал лучшим в "Аталанте" по системе гол плюс пас в 2024 году. В активе футболиста сборной России в этом году уже 10 (3+7) очков в 15 играх за итальянскую команду.
Агент Миранчука: Алексей обрел спокойствие и получает удовольствие от игры
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев оценил игру своего клиента в последних матчах за итальянский клуб.
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