«Тренер отлично подготовил команду, поэтому мы были готовы к такому развитию событий. Все понимают, что из клуба ушёл важный футболист. Хвича сам обратился к нам с просьбой его продать. Большие футболисты приходят и уходят, а мы продолжаем работать», — отметил Манна, его слова приводит Sky Sport Italia.
Кварацхелия перебрался в «ПСЖ», где его трансфер оценивается в 70 миллионов евро без учёта бонусов. 23-летний вингер подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2029 года.
Кварацхелия выступал за «Наполи» с лета 2022 года, перейдя из «Динамо» Батуми за 13,3 миллиона евро. За это время он провёл 107 матчей за неаполитанскую команду, забив 30 мячей и сделав 29 голевых передач.
Сейчас «Наполи» занимает первую строчку в чемпионате Италии, набрав 50 очков после 21 тура. Следующий матч команда проведёт против «Ювентуса» 25 января на домашнем стадионе имени Марадоны.
"Наполи" объяснил продажу Кварацхелии в "ПСЖ": футболист сам попросил перейти в Париж
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал трансфер грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Фото: ФК "Наполи"