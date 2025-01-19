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"Наполи" объяснил продажу Кварацхелии в "ПСЖ": футболист сам попросил перейти в Париж

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал трансфер грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Фото: ФК "Наполи"
«Тренер отлично подготовил команду, поэтому мы были готовы к такому развитию событий. Все понимают, что из клуба ушёл важный футболист. Хвича сам обратился к нам с просьбой его продать. Большие футболисты приходят и уходят, а мы продолжаем работать», — отметил Манна, его слова приводит Sky Sport Italia.

Кварацхелия перебрался в «ПСЖ», где его трансфер оценивается в 70 миллионов евро без учёта бонусов. 23-летний вингер подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2029 года.

Кварацхелия выступал за «Наполи» с лета 2022 года, перейдя из «Динамо» Батуми за 13,3 миллиона евро. За это время он провёл 107 матчей за неаполитанскую команду, забив 30 мячей и сделав 29 голевых передач.

Сейчас «Наполи» занимает первую строчку в чемпионате Италии, набрав 50 очков после 21 тура. Следующий матч команда проведёт против «Ювентуса» 25 января на домашнем стадионе имени Марадоны.

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