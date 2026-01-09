"Зенит" может заработать 12 млн евро на трансфере бывшего игрока клуба

Как сообщает CNN Brasil, итальянский клуб рассчитывает оформить трансфер бразильца уже в зимнее трансферное окно.
По информации источника, "Лацио" готов заплатить за форварда 24 миллиона евро. При этом половина суммы от возможной продажи должна достаться "Зениту", который сохранил за собой 50 процентов от прав на перепродажу игрока. Таким образом, петербургский клуб может выручить 12 миллионов евро.
Юри Алберто защищал цвета "Зенита" в 2022 году. За это время он провел 15 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
