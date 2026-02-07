Российский защитник рассказал, что мог перейти этой зимой в "Торино"

"С российскими клубами не было контактов. Правда ли был вариант с "Торино"? Да, такой вариант присутствовал.
Но в конечном итоге они выбрали другого футболиста под закрытие трансферного окна", - цитирует Сорокина "Матч ТВ".
Напомним, 5 февраля китайский клуб "Чэнду Жунчэн" официально объявил о подписании контракта с российским футболистом Егором Сорокиным.
30-летний Сорокин, играющий на позиции центрального защитника, явялется воспитанником Академии петербургского "Зенита". В РПЛ игрок выстпал за казанский "Рубин" и "Краснодар". Последним клубом в его карьере был казахстанский "Кайрат", который он покинул этой зимой в качестве свободного агента.