Российский защитник рассказал, что мог перейти этой зимой в "Торино"

Бывший защитник "Рубина" и "Краснодара" Егор Сорокин признался, что мог продолжить карьеру в Италии.

Фото: ФК "Чэнду"





"С российскими клубами не было контактов. Правда ли был вариант с "Торино"? Да, такой вариант присутствовал.

Но в конечном итоге они выбрали другого футболиста под закрытие трансферного окна", - цитирует Сорокина



Напомним, 5 февраля китайский клуб "Чэнду Жунчэн" официально объявил о подписании контракта с российским футболистом Егором Сорокиным.



30-летний Сорокин, играющий на позиции центрального защитника, явялется воспитанником Академии петербургского "Зенита". В РПЛ игрок выстпал за казанский "Рубин" и "Краснодар". Последним клубом в его карьере был казахстанский "Кайрат", который он покинул этой зимой в качестве свободного агента.