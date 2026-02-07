Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Российский защитник рассказал, что мог перейти этой зимой в "Торино"

Бывший защитник "Рубина" и "Краснодара" Егор Сорокин признался, что мог продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Чэнду"
Россиянин рассказал, что достаточно быстро договорился о переходе в китайский "Чэнду".

"С российскими клубами не было контактов. Правда ли был вариант с "Торино"? Да, такой вариант присутствовал.

Но в конечном итоге они выбрали другого футболиста под закрытие трансферного окна", - цитирует Сорокина "Матч ТВ".

Напомним, 5 февраля китайский клуб "Чэнду Жунчэн" официально объявил о подписании контракта с российским футболистом Егором Сорокиным.

30-летний Сорокин, играющий на позиции центрального защитника, явялется воспитанником Академии петербургского "Зенита". В РПЛ игрок выстпал за казанский "Рубин" и "Краснодар". Последним клубом в его карьере был казахстанский "Кайрат", который он покинул этой зимой в качестве свободного агента.

