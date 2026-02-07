Погребняк: "Спартаку" нужно просто доиграть сезон

- Чемпионат России — довольно специфический турнир. У нас было много испанцев, и как-то у них не складывалось.
Мое мнение — "Спартаку" надо будет просто доиграть сезон и подняться как можно выше. То есть мы не говорим о борьбе за чемпионство, - цитирует Погребняка "СЭ".
В январе московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а ранее на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе.