Стало известно, сколько зарабатывает Сафонов в "ПСЖ"

Французские СМИ обнародовали данные по зарплатной ведомости "ПСЖ", обозначив лидеров команды по уровню доходов.

Фото: ФК "ПСЖ"

По информации Le Parisien, самым высокооплачиваемым игроком парижан остаётся Усман Дембеле - его месячная зарплата до вычета налогов составляет около 1,56 млн евро.



Украинский защитник Илья Забарный имеет ежемесячный доходов порядка 450 тысяч евро. Российский голкипер Матвей Сафонов получает около 250 тысяч евро - это один из самых скромных контрактов в составе "ПСЖ".



Напомним, Сафонов перебрался во французский гранд летом 2024 года. В этом сезоне вратарь принял участие в шести матчах парижан.