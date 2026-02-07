В ЦСКА высказались о возможном переходе Козлова из "Краснодара"

- На сегодняшний день некорректно говорить о Козлове, потому что он — футболист "Краснодара". Не секрет, что мы прокомментировали, он проходит медобследование.Если всё будет завершено? Будет завершено успешно со всех точек зрения. Тогда можно будет поговорить, - приводит слова Брейдо "Чемпионат".
Сообщалось, что в ближайшее время полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Полузащитник не принимал участия во вчерашнем матче "быков" с "Зенитом" (3:0) - сообщалось, что он улетел в Москву для прохождения медосмотра.
В текущем сезоне Козлов вышел на поле в 19 встречах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Футболист является самым результативным игроком южан в Кубке России.