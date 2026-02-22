Судьба Спаллетти в "Ювентусе" решится после двух матчей - источник

Будущее Лучано Спаллетти в "Ювентусе" может решиться в ближайшие дни.

Фото: Getty Images

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба намерено оценить работу тренера после двух ключевых матчей.



25 февраля "бьянконери" проведут дома ответную стыковую встречу Лиги чемпионов против "Галатасарая". Первая игра завершилась поражением туринцев со счётом 2:5. 1 марта команда сыграет с "Ромой".



Спаллетти возглавил туринский клуб 30 октября 2025 года.