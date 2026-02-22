"Все уходили из раздевалки". Кержаков поделился историей о Халке

Александр Кержаков рассказал историю о бразильском форварде Халке в период его выступления за " Зенит ".

Фото: ФК "Зенит"

- Я помню в "Зените", когда Халк еще был, на базе он мог так зарядить… Видно, что-то поест, зарядит так, что все уходили из раздевалки. Там шансов не было вообще. Он сидит один, смеется, - рассказал экс-форвард на ютуб-канале Fonbet.



- Халк - самый вонючий игрок?



- Я не сталкивался со всеми. Но с кем я сталкивался – это да.



Халк выступал за петербургскую команду с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 148 матчей, забил 77 мячей и оформил 59 ассистов на партнёров. Сейчас бразилец выступает на родине за "Атлетико Минейро".