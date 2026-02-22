Российский тренер оценил шансы "Балтики" завершить сезон в топ-5

- Если "Балтика" будет в пятёрке по итогу чемпионата - это будет просто бешеный успех.
Могут и за четверку зацепиться, но тут только предположения. В пятёрке думаю будут, - передаёт слова Непомнящего Vprognoze.ru.
В осенней части сезона калининградцы набрали 35 очков. Сейчас команда занимает пятое место, уступая лишь ЦСКА, "Локомотиву", "Зениту" и "Краснодару".
В первом матче после возобновления чемпионата команда Андрея Талалаева в гостях проведёт поединок с "Зенитом", встреча пройдёт 27 февраля.