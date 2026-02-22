Матчи Скрыть

"Арсенал" на выезде разгромил "Тоттенхэм"

"Арсенал" уверенно выиграл северолондонское дерби, разгромив "Тоттенхэм" на выезде - 4:1.
Фото: BBC Sport
Главными героями встречи стали Эберечи Эзе и Виктор Дьекереш - оба оформили по дублю и обеспечили гостям крупную победу. Единственный мяч хозяев забил Рандаль Коло-Муани.

После этой победы "Арсенал" набрал 61 очко и продолжает идти на первой строчке в чемпионате Англии. "Тоттенхэм" потерпел третье подряд поражение в Премьер-лиге и с 29 баллами располагается на 16-й позиции.

