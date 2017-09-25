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Врач ЦСКА: решение об участии Фернандеса в матче с "МЮ" будет принято в день игры

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что решение об участии защитника команды Марио Фернандеса в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" будет принято непосредственно в день игры.

Напомним, Фернандес получил сотрясение мозга 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) после столкновения с Антоном Сосниным. После оказания помощи он продолжил игру, но через пару минут лег на газон и не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

"Решение об участии Фернандеса в матче с "Манчестер Юнайтед" будет принято в день игры", - цитирует Керимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Фернандес ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:09
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3
(1)
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Что-то подсказывает, что резалт игры будет не только от Фернандеса зависеть, и не столько...я бы на месте коней поберег игрока для остальных матчей в т.ч. и в ЛЧ
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:15) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
в автобус шел сам (даже небольшое вью дал), но было видно, что какой-то потерянный был


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:10) #
  • +3
  •  (7)

Не дай бог, добьют одного из лучших игроков ЧР.
Регистрация: 22.09.2009
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