Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:07
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (1)
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (1)
15:42
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Врач ЦСКА: решение об участии Фернандеса в матче с "МЮ" будет принято в день игры
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что решение об участии защитника команды Марио Фернандеса в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" будет принято непосредственно в день игры.
Напомним, Фернандес получил сотрясение мозга 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) после столкновения с Антоном Сосниным. После оказания помощи он продолжил игру, но через пару минут лег на газон и не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.
"Решение об участии Фернандеса в матче с "Манчестер Юнайтед" будет принято в день игры", - цитирует Керимова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Фернандес получил сотрясение мозга 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) после столкновения с Антоном Сосниным. После оказания помощи он продолжил игру, но через пару минут лег на газон и не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.
"Решение об участии Фернандеса в матче с "Манчестер Юнайтед" будет принято в день игры", - цитирует Керимова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.