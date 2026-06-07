Глушенков: чемпионством в "Зените" пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь

"Была тяжелая дорога из Ростова, потом три-четыре дня — и я сразу поехал в сборную. Так что чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь.
Эмоции немного подутихли, и после сборной будет немного времени на отдых, а потом надо будет готовиться к новому сезону", - сказал Глушенков.
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков впервые в карьере стал чемпионом России.
По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги петербургская команда финишировала на первой строчке в турнирной таблице и завоевала золотые медали чемпионата страны. Сине-бело-голубые на два очка опередили "Краснодар".
18 июля "Зенит" сыграет против московского "Спартака" в матче за Суперкубок России.
Источник: "КП Спорт"