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Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
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Максим Деменко: "Ливерпуль" может владеть мячом 80% времени, а "Спартак" забьет и победит

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко считает красно-белых фаворитами в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора".

"Спартак" в любом случае — фаворит. Конечно, матч будет сложным, но я уверен, что красно-белые уже не допустят тех ошибок, которые имели место в первой игре команд на поле "Марибора". Если "Спартак" обыграет словенцев, то заработает восемь очков. У лидирующего в группе "Ливерпуля" уже есть восемь баллов, у "Севильи" — семь. Будем надеяться, что мерсисайдцы победят в этом туре испанцев, а затем уступят красно-белым — почему бы нет? Это футбол, "Ливерпуль" может владеть мячом 80% времени, а "Спартак" забьет и победит", - цитирует Деменко "Газета.ру".
Теги: Деменко Спартак Краснодар
Сегодня, 17:04
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№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Такая халява два раза не повторяется, Ливер на Энфилде затащит...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
Какой, нах, Ливерпуль, сначала этот автобус нужно взломать. Вот тогда и видно будет.


Марибору не выгодно ставить автобус,им тоже нужна только победа над нами,тогда у них появится шанс.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Катрапс
Какой, нах, Ливерпуль, сначала этот автобус нужно взломать. Вот тогда и видно будет.

Марибор не ставит автобус


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какой, нах, Ливерпуль, сначала этот автобус нужно взломать. Вот тогда и видно будет.
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:22) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим..
Регистрация: 9.08.2015
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