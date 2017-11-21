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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Максим Деменко: "Ливерпуль" может владеть мячом 80% времени, а "Спартак" забьет и победит
Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко считает красно-белых фаворитами в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора".
"Спартак" в любом случае — фаворит. Конечно, матч будет сложным, но я уверен, что красно-белые уже не допустят тех ошибок, которые имели место в первой игре команд на поле "Марибора". Если "Спартак" обыграет словенцев, то заработает восемь очков. У лидирующего в группе "Ливерпуля" уже есть восемь баллов, у "Севильи" — семь. Будем надеяться, что мерсисайдцы победят в этом туре испанцев, а затем уступят красно-белым — почему бы нет? Это футбол, "Ливерпуль" может владеть мячом 80% времени, а "Спартак" забьет и победит", - цитирует Деменко "Газета.ру".
"Спартак" в любом случае — фаворит. Конечно, матч будет сложным, но я уверен, что красно-белые уже не допустят тех ошибок, которые имели место в первой игре команд на поле "Марибора". Если "Спартак" обыграет словенцев, то заработает восемь очков. У лидирующего в группе "Ливерпуля" уже есть восемь баллов, у "Севильи" — семь. Будем надеяться, что мерсисайдцы победят в этом туре испанцев, а затем уступят красно-белым — почему бы нет? Это футбол, "Ливерпуль" может владеть мячом 80% времени, а "Спартак" забьет и победит", - цитирует Деменко "Газета.ру".
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